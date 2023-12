Stand: 30.12.2023 19:52 Uhr Schweriner Volleyballerinnen verlieren 1:3 in Potsdam

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben im letzten Spiel des Jahres in der Bundesliga einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Am Sonnabend unterlagen die Mecklenburgerinnen trotz des Gewinns des ersten Satzes mit 1:3 (25:18, 22:25, 16:25, 20:25) in Potsdam. Es war die zweite Niederlage in den vergangenen drei Partien. Trotz des Dämpfers geht Schwerin als Tabellenführer ins neue Jahr. Stuttgart kann als erster Verfolger nur bis auf einen Zähler herankommen. Ergebnisse und Tabelle Volleyball-Bundesliga der Frauen | 30.12.2021 19:51