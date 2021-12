Stand: 04.12.2021 17:45 Uhr Fußball: Oldenburg und Werder II gewinnen in Regionalliga Nord

Der VfB Oldenburg bleibt Tabellenführer Werder Bremen II in der Fußball-Regionalliga Nord auf den Fersen. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend ihre Partie in der Süd-Staffel mit 4:1 (2:1) in Rehden. Die U23 von Werder siegte mit 4:2 (2:0) gegen Jeddeloh II. Im einizigen Spiel der Staffel Nord trennten sich die U23 des FC St. Pauli und Holstein Kiel II torlos. Die Partien Phönix Lübeck - Altona 93 und Heider SV - Weiche Flensburg wurden abgesagt. | 04.12.2021 17:45