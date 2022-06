Stand: 10.06.2022 10:47 Uhr Schweriner Volleyballerinnen starten erneut im Europacup

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin spielen auch in der kommenden Saison auf europäischer Ebene. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, tritt die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski erneut im CEV-Cup an. In der vergangenen Spielzeit waren die Schwerinerinnen im Viertelfinale gegen Stuttgart ausgeschieden. Die Auslosung der ersten CEV-Cup-Runde findet am 28. Juni in Luxemburg statt. Die Hinspiele des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs sind für den 22. November terminiert. | 10.06.2022 10:47