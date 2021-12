Stand: 07.12.2021 15:26 Uhr Schweriner Volleyballerinnen siegen mit 3:0 in Porto

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale des CEV-Pokals gemacht. Im Hinspiel in der Runde der besten 16 Mannschaften siegte der Bundesligist am Dienstag bei Portugals Spitzenreiter AJM FC Porto mit 3:0 (25:19, 25:12, 26:24). "Wir haben das Maximale, was möglich war, heute mitgenommen und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel ermöglicht", sagte SSC-Coach Felix Koslowski. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Schwerin statt. | 07.12.2021 15:24