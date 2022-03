Stand: 19.03.2022 20:50 Uhr Schweriner Volleyballerinnen siegen klar in Straubing

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin haben beim Tabellenvorletzten Straubing keine Schwierigkeiten gehabt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski siegte mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:11) und wahrte damit vor dem abschließenden Bundesliga-Spieltag die Chance auf den dritten Rang. Allerdings ist Spitzenreiter MTV Stuttgart dann am 29. März (19 Uhr) im letzten Hauptrunden-Heimspiel zu Gast in Schwerin. Platz vier hatte der SSC schon vor der Partie in Straubing sicher gehabt. Ergebnisse und Tabelle | 19.03.2022 20:50