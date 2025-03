Stand: 15.03.2025 19:59 Uhr Schweriner Volleyballerinnen siegen klar in Aachen

Die Schweriner Volleyballerinnen haben am Samstagabend den 20.Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Der SSC gewann klar mit 3:0 Sätzen (25:16, 25:18, 25:22) bei den Ladies in Black Aachen und hat seine Tabellenführung mit nun 61 Punkten verteidigt. Nur im dritten Satz kam ein wenig Spannung auf, ansonsten dominierten die Mecklenburgerinnen das Geschehen. Ergebnisse und Tabelle | 15.03.2025 19:59