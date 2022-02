Stand: 22.02.2022 22:47 Uhr Schweriner Volleyballerinnen siegen in Wiesbaden

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs in der Bundesliga einen wichtigen Sieg verbuchen können. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann am Dienstagabend beim Angstgegner VC Wiesbaden mit 3:2 (19:25, 25:18, 20:25, 25:22, 15:10) und verteidigte damit den vierten Tabellenplatz. Wiesbaden lag im vierten Satz lange Zeit vorn. Doch Schwerin erkämpfte sich den Tiebreak und behielt in diesem schließlich die Oberhand. Ergebnisse und Tabelle | 22.02.2022 22:44