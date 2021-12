Stand: 18.12.2021 21:34 Uhr Schweriner Volleyballerinnen kampfstark: SSC siegt in Aachen

Der SSC Schwerin geht mit einem Erfolg in die kurze Weihnachtspause der Volleyball-Bundesliga. Mit 3:2 (25:18, 25:27, 16:25, 25:18, 15:8) gewann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend beim Tabellenzweiten Ladies in Black Aachen und festige damit ihren Mittelfeldplatz. Im entscheidenden Tie-Break hatten die Mecklenburgerinnen nach dem zwischenzeitlichen 5:5 mit einer 5:0-Serie die Weichen auf Sieg gestellt und verwandelten wenig später ihren ersten Matchball. Überblick | 18.12.2021 20:45