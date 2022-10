Stand: 13.10.2022 19:33 Uhr Schweriner Volleyballerinnen haben zwei Finals zum Ziel

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben sich das Erreichen der Finalspiele um die deutsche Meisterschaft und des DVV-Pokals zum Ziel für die kommende Spielzeit gesetzt. "Das ist unser Anspruch", sagte Coach Felix Koslowski am Donnerstag auf der Saisoneröffnung-Pressekonferenz. Die neue Serie beginnt für die Mecklenburgerinnen am 29. Oktober mit der Partie bei Schwarz-Weiss Erfurt. Als Hauptkonkurrent im Kampf um den Titel sieht Koslowski Meister MTV Stuttgart an. Spielplan Volleyball-Bundesliga | 13.10.2022 19:31