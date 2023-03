Stand: 11.03.2023 18:48 Uhr Schweriner Volleyballerinnen haben Rang drei schon sicher

Die Volleyballerinnen aus Schwerin haben den dritten Tabellenplatz in der Vorrunde der Bundesliga sicher. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski siegte beim direkten Verfolger Dresdner SC mit 3:0 (25:10, 25:16, 25:20) und kann bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr verdrängt werden. Zudem gelang dem Pokalsieger die Revanche für die 1:3-Niederlage in der Hinrunde. Nach einer insgesamt souveränen Vorstellung verwandelte der SSC am Ende den ersten von vier Matchbällen. Überblick | 11.03.2023 18:38