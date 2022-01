Stand: 31.01.2022 17:28 Uhr Schweriner SC muss Europapokalspiel wegen Corona-Fällen absagen

Die Volleyballerinnen des Schweriner SC können am Donnerstag nicht zum Viertelfinal-Rückspiel im CEV-Cup gegen den MTV Stuttgart antreten. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle in der Mannschaft, wie der SSC am Montag mitteilte. Ein Ersatztermin für die Partie könne wegen des engen Terminkalenders der CEV nicht gefunden werden, sodass das Spiel mit 3:0 für Stuttgart gewertet wird, hieß es weiter. Bereits das ursprünglich für den 26. Januar angesetzte Hinspiel in Stuttgart war abgesagt worden. Es soll nun am 9. Februar nachgeholt werden. | 31.01.2022 17:28