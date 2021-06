Stand: 04.06.2021 20:54 Uhr Schweriner Boxerin Wahner verpasst Olympia-Ticket

Die ehemalige Box-Weltmeisterin Ornella Wahner ist in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gescheitert. Die Schwerinerin kassierte bei der Europa-Qualifikation in Paris in der 57-Kilo-Klasse gegen die Rumänin Maria Nechta eine 0:5-Niederlage. Ihre Gegnerin war aktiver, schlug mehr und traf. Wahner konnte sich mit ihrer besseren Technik nicht durchsetzen. | 04.06.2021 20:52