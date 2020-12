Stand: 20.12.2020 16:09 Uhr Schwerin nach Corona-Zwangspause wieder im Training

Nach zweiwöchiger Corona-Zwangspause haben die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin das Training wieder aufgenommen. "Es war schon schwer, die ganze Zeit über motiviert und fokussiert zu bleiben. Wir sind so froh, endlich wieder zusammen trainieren zu dürfen", sagte Kapitänin Gréta Szakmáry in einer Vereinsmitteilung vom Sonntag. Den insgesamt sieben Infizierten - fünf Spielerinnen und zwei Personen aus dem Mannschaftsumfeld - hätten keine oder nur leichte Symptome, heißt es in der Mitteilung. |20.12.2020 16:08