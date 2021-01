Stand: 12.01.2021 15:59 Uhr Schwerin mit Selbstbewusstsein und Respekt gegen Stuttgart

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin sehen der Nachholpartie gegen den MTV Stuttgart am Donnerstag (20.30 Uhr) mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und großem Respekt entgegen. "Sie sind aktuell das Maß aller Dinge in der Liga und in der Spitze wie auch in der Breite sehr stark aufgestellt", sagte SSC-Coach Felix Koslowski am Dienstag mit Blick auf den Spitzenreiter. | 12.01.2020 15:56