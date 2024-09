Stand: 28.09.2024 19:24 Uhr Schwerin feiert Auftaktsieg: SSC gewinnt gegen Wiesbaden 3:0

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) gegen den VC Wiesbaden. Die Mecklenburgerinnen haben in dieser Saison als Ziel ausgegeben, "wieder in alle Finals" zu kommen. Der erste Schritt auf dem langen Weg ist damit gemacht. Überblick | 28.09.2024 19:23