Schwerin auf Viertelfinalkurs, Lüneburg ringt Modena nieder

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin liegen auch im CEV Cup auf Erfolgskurs. Im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend besiegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski den ungarischen Club Swietelsky Bekescsaba mit 3:0 (25:20, 27:25, 25:22) und sorgte damit für die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche, in dem sogar ein 2:3 zum Weiterkommen reichen würden. Bei den Männern gelang der SVG Lüneburg auf europäischem Parkett ein Sensationssieg. Dennoch müssen sie nach dem 3:2 (25:19,26:28,28:26,18:25,17:15)-Heimsieg gegen den italienischen Rekordmeister Pallavolo Modena ums Weiterkommen zittern. | 11.01.2023 20:48