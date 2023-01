Stand: 16.01.2023 16:45 Uhr Schwerin-Coach Koslowski als Volleyball-Bondscoach gehandelt

Felix Koslowski vom Volleyball-Bundesligisten SSC Schwerin hat Kontakte mit dem niederländischen Verband über ein Engagement als Trainer der Damen-Nationalmannschaft bestätigt. "Es gibt Gespräche, und meine Einschätzung ist, dass es ganz gut läuft", sagte der ehemalige Bundestrainer am Montag. Der 38-Jährige schränkte aber ein: "Wir sind weit davon entfernt, dass es da einen unterschriebenen Vertrag gibt." Mit den Damen des SSC Schwerin will der Coach erst einmal das Viertelfinale um den CEV Cup erreichen. Dazu genügen dem Team am Mittwoch im Rückspiel bei Swietelsky-Békéscsabai (Ungarn) zwei gewonnene Sätze. | 16.01.2023 16:42