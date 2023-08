Stand: 06.08.2023 14:38 Uhr Schweres Sturmtief bedroht Auftakt zur Seesegel-WM in Kiel

Eine Unwetterwarnung hat den Auftakt zur Seesegel-Weltmeisterschaft vor Kiel durcheinander gewirbelt: Das Eröffnungsrennen kann nicht wie geplant stattfinden, weil ab Montag im Norden ein schweres Sturmtief erwartet wird. Geplant war, dass die 115 Boote aus 13 Nationen in der Kieler Innenförde zur Auftakt-Langstrecke in der Ostsee aufkreuzen und in ein Rennen durch die Nacht starten. Viele Teilnehmer hatten die Ostsee-Langstrecke von bis zu 220 Seemeilen wegen der Sturmwarnungen als nicht durchführbar betrachtet. Sie wollen zum WM-Start keinen Materialbruch riskieren. Ob die für eine WM klassische Langstrecke nachgeholt werden kann, blieb zunächst offen. | 06.08.2023 14:37