Schwere Gruppe für Oldenburg in der Basketball-Champions-League

Die Baskets Oldenburg bekommen es in der Basketball-Champions-League schon in der Gruppenphase mit dem Titelverteidiger San Pablo Burgos aus Spanien zu tun. Die Niedersachsen spielen in Gruppe H zudem gegen Beşiktaş aus der Türkei und das litauische Spitzenteam Rytas Vilnius, wie die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz ergab. Los gehts Anfang Oktober. Die Gruppensieger stehen direkt im Achtelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten spielen eine Qualiikationsrunde aus. | 07.07.2021 12:30