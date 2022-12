Stand: 22.12.2022 08:47 Uhr Schwangere Kerber vermisst bereits den Tennis-Nervenkitzel

Bei aller großen Vorfreude auf ihr erstes Kind denkt Angelique Kerber auch bereits an ihre Rückkehr auf den Tennisplatz. Sie sei sehr glücklich und gespannt auf all das, was mit und nach der Geburt ihres Babys vor ihr liege. "Aber ich liebe meinen Sport, die Routine auf der Tour, den Nervenkitzel und die Emotionen bei den Matches", sagte die Kielerin und fügte hinzu: "Das vermisse ich schon. Deswegen möchte ich auch zurückkommen." Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin betonte, sie habe noch Ziele und möchte "diese Emotionen wieder auf dem Platz spüren". | 21.12.2022 08:15