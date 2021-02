Stand: 04.02.2021 19:05 Uhr Schwalb verlässt RN Löwen - Bitter vor Rückkehr zum HSV?

Trainer Martin Schwalb wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nicht verlängern. "Es ist sicher keine einfache Entscheidung", sagte der 57-Jährige: "Langfristig sehe ich aber meinen Lebensmittelpunkt in Hamburg". Schwalb war von 2005 bis 2011 und von 2012 bis 2014 Trainer des HSV Hamburg. Bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit ruht dort sein Amt als Vizepräsident. Außerdem wird der frühere HSV-Torwart Johannes Bitter den TVB Stuttgart zum Saisonende verlassen. Neben dem FC Barcelona ist auch sein Ex-Club aus Hamburg, der aktuell in der Zweiten Liga erfolgreich ist, an ihm interessiert. | 04.02.2020 19:01