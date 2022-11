Stand: 02.11.2022 15:34 Uhr Schwalb mahnt Hamburgs Handballer zur Vorsicht

Martin Schwalb bleibt trotz des gelungenen Saisonstarts des HSV Hamburg in die Handball-Bundesliga vorsichtig: "Wir sind noch kein gestandener Bundesligist. Ich sehe uns noch nicht in sicherem Fahrwasser, dass man sagen könnte, die nächsten zehn, 15 Jahre sind jetzt klar, und wir greifen wieder oben an", sagte der Vizepräsident in einem Podcast dem "Hamburger Abendblatt". | 02.11.2022 15:35