Stand: 16.11.2020 08:07 Uhr Schwächeanfall: Sorgen um Uwe Seeler

HSV-Ikone Uwe Seeler hat nach Informationen der "Bild" einen Schwächeanfall erlitten. Der 84-Jährige sei am Sonntagabend mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert worden, so der Bericht. Dort solle er nun untersucht werden. Erst im Mai hatte sich Seeler bei einem Sturz in seinem Haus Verletzungen an Hüfte und Rippen zugezogen. Der Heilungsprozess dauerte bis in den Herbst. | 16.11.2020 08:06