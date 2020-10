Stand: 17.10.2020 11:39 Uhr Schultz: St. Pauli steht für "das Freche"

Trainer Timo Schultz will sich beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli auf einstige Wesensmerkmale des Vereins besinnen. "Wir wollen die guten, alten Tugenden beibehalten, aber gleichzeitig neue, moderne Ansätze dazunehmen", sagte Schultz im neuen Podcast "Millerntalk" des "Hamburger Abendblatt". Der Nachfolger von Jos Luhukay nennt es "Zurück in die Zukunft". "Wir stehen doch für das Freche, das bisschen Rotzige und dafür, dass man auch mal über das Ziel hinausschießt. Diese Karte sollten wir viel öfter spielen. Wenn man dann einmal auf die Fresse fliegt, dann ist das halt so", sagte Schultz. | 17.10.2020 10:58