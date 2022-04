Stand: 11.04.2022 14:29 Uhr Schulterzerrung - VfL Wolfsburg ohne Schult gegen die Bayern?

Fußballerin Almuth Schult hat sich eine Zerrung an der Schulter zugezogen. Das ergab die Diagnose der Ärzte des VfL Wolfsburg am Montag. Bereits am Freitag war die Torhüterin von der Nationalmannschaft abgereist. Ob Schult am Sonntag (12.30 Uhr / live im Ersten) im DFB-Pokalhalbfinale beim FC Bayern München mitwirken kann, ist noch offen. | 11.04.2022 14:28