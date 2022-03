Stand: 14.03.2022 19:36 Uhr Schulterverletzung: THW Kiel zwei Wochen ohne Sander Sagosen

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss vorerst auf seinen Rückraumspieler Sander Sagosen verzichten. Wie die Schleswig-Holsteiner am Montag mitteilten, zog sich der Norweger in der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen die Füchse Berlin (27:31) eine Zerrung der Schlüsselbeingelenke, eine starke Schulterprellung und eine Prellung des Brustkorbs zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Zunächst war befürchtet worden, dass sich Sagosen das Schlüsselbein gebrochen haben könnte. Der THW geht von einer 14-tägigen Pause für den 26-Jährigen aus. | 14.03.2022 19:34