Stand: 16.11.2022 14:33 Uhr Schulterverletzung: Oberdorf fällt vorerst aus

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg muss vorerst ohne seine Nationalspielerin Lena Oberdorf auskommen. Die 20-Jährige hat nach Clubangaben beim Länderspiel am vergangenen Sonntag in den USA (1:2) eine Schultereckgelenks-Verletzung erlitten. Oberdorf fällt damit für das Pokal-Achtelfinale am Sonntag beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus. Ob die Mittelfeldspielerin noch weitere Spiele verpassen wird, hänge laut VfL "vom Heilungsverlauf" ab. | 16.11.2022 14:33