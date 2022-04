Stand: 10.04.2022 13:05 Uhr Schulterprobleme verhindern Schult-Comeback bei DFB-Frauen

Das Länderspiel-Comeback von Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult nach fast drei Jahren ist vorerst geplatzt. Aufgrund von Schulterbeschwerden kann die Wolfsburgerin nicht mit dem DFB-Team zum WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (16 Uhr) in Serbien reisen. Die 31-Jährige trat am Sonntag die Heimreise an, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Auch ihre Teamkolleginnen Lena Lattwein und Felicitas Rauch sind nicht mit in Serbien dabei. Ihre Abreise war allerdings schon zuvor abgesprochen worden. | 11.04.2022 13:04