Stand: 04.02.2021 14:56 Uhr Schult zum Bundesliga-Restart nur Nummer drei

Nationaltorhüterin Almuth Schult bleibt die angestrebte Rückkehr in die Bundesliga vorerst verwehrt. Die Zwillingsmutter und Olympiasiegerin gehört nicht zum Kader des VfL Wolfsburg am Freitag (19.15 Uhr) gegen Turbine Potsdam. "Sie ist einfach noch nicht bei hundert Prozent", sagte Trainer Stephan Lerch bei einer Schalte am Donnerstag. Beim Doublesieger und Tabellenzweiten stehe zum Auftakt des neuen Fußballjahres Katarzyna Kiedrzynek im Tor, Friederike Abt ist Ersatz. | 04.02.2021 15:58