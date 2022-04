Stand: 08.04.2022 15:05 Uhr Schult winkt Comeback im Nationalteam

Torhüterin Almuth Schult steht nach fast drei Jahren vor einem Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg soll im WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen am Dienstag in Belgrad gegen Serbien zum Einsatz kommen. Dies kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei einer Video-Pressekonferenz am Freitag an. "Ich möchte als Trainerin das Gefühl bekommen, wie Almuth mit der Mannschaft agiert, wenn sie auf dem Platz steht", sagte Voss-Tecklenburg. "Wenn alles normal läuft, wird im zweiten Spiel Almuth spielen." In der Qualifikationspartie am Sonnabend gegen Portugal soll Merle Frohms zwischen den Pfosten stehen. | 08.04.2022 15:04