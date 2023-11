Stand: 28.11.2023 09:25 Uhr Schult kann sich Männertrainer für DFB-Frauen vorstellen

Nationaltorhüterin Almuth Schult kann sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Interimsbundestrainer Horst Hrubesch bei den DFB-Frauen auch jemanden aus dem Männerbereich vorstellen. "Grundsätzlich sehe ich keine Schwierigkeiten, wenn ein Trainer geholt wird, der nicht aus dem Frauenbereich kommt. Man kann sich einarbeiten. Das wäre beispielsweise bei jemandem aus dem Ausland nicht anders", sagte die ehemalige Wolfsburgerin. Die Nationalmannschaft kämpft am Freitag in Rostock (20.30 Uhr) in der Nations League gegen Dänemark ums Weiterkommen und um ein Olympia-Ticket. | 28.11.2023 09:18