Stand: 05.11.2023 12:28 Uhr Schult begrüßt Trennung von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat die Trennung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begrüßt. "Es ist gut, dass es endlich eine Entscheidung gibt. In den letzten Wochen sind auch bei den Spielerinnen einige Fragezeichen entstanden – insbesondere durch Auftritte der Bundestrainerin bei Veranstaltungen vor der WM-Analyse. Schade, dass der Entscheidungsprozess so lange gedauert hat. Die jetzige Klarheit ist hilfreich im Hinblick auf die entscheidenden Spiele“, sagte die 32-Jährige dem NDR. Der Deutsche Fußball-Bund hatte am Sonnabend die Trennung von Voss-Tecklenburg bekanntgegeben, die nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland in die Kritik geraten war. Die Entscheidung über ihre Zukunft war wochenlang wegen einer Krankschreibung von "MVT" vertagt worden. | 05.11.2023 12:26