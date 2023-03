Stand: 01.03.2023 08:20 Uhr Schult: WM-Sponsor aus Saudi-Arabien "einfach nur unglaubwürdig"

Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht ein mögliches Sponsoren-Engagement der Tourismusbehörde Saudi-Arabiens für die Weltmeisterschaft im Sommer äußerst kritisch. "Gerade Frauen sind dort in der Gesellschaft nicht gleichwertig und dann ist dieses Projekt einfach nur unglaubwürdig", sagte die ehemalige Keeperin vom VfL Wolfsburg. Einem Bericht des Portals "The Athletic" zufolge soll Visit Saudi Partner des WM-Turniers in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) werden. Eine Bestätigung liegt noch nicht vor. Schult selbst wird die anstehende Weltmeisterschaft verpassen. Die derzeit vereinslose Torhüterin erwartet im August weiteren Nachwuchs. | 01.03.2023 08:20