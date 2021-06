Stand: 04.06.2021 09:09 Uhr Schröders Titeltraum mit den Lakers früh geplatzt

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder aus Braunschweig ist mit den Los Angeles Lakers in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NBA gescheitert. Die Kalifornier verloren auch das sechste Spiel gegen die Phoenix Suns deutlich mit 100:113, damit ging die Serie "Best of Seven" 2:4 verloren. Schröder signalisierte anschließend seine Bereitschaft, dem Nationalteam beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split (29. Juni bis 4. Juli) zur Verfügung zu stehen. | 04.06.2021 09:09