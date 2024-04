Stand: 02.04.2024 08:52 Uhr Schröders Play-off-Chancen gleich null: Handgemenge bei Nets-Pleite

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben nach der nächsten Niederlage in der NBA praktisch keine Chance mehr auf die Play-offs. Der Braunschweiger geriet beim 111:133 der Brooklyn Nets gegen die Indiana Pacers zudem in eine Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler Jalen Smith. Die Basketballer mussten von Mitspielern und Betreuern getrennt werden. Schröder kassierte in der Szene ein technisches Foul, Smith flog sogar vom Platz. | 02.04.2024 08:48