Stand: 11.10.2022 09:56 Uhr Schröder will mit den Lakers "unerledigte Dinge" erledigen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat erstmals seit seiner Rückkehr bei den Los Angeles Lakers trainiert und hohe Ziele ausgerufen. "Was auch immer ist: Ich werde alles dafür tun, um Siege zu holen und unerledigte Dinge zu erledigen", sagte der Braunschweiger laut dem US-Portal "ESPN" im Anschluss an die Einheit. Schröder hatte bereits in der Saison 2020/2021 für den Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA gespielt. Damals scheiterten die Lakers bereits in der ersten Play-off-Runde. | 11.10.2022 09:55