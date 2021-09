Stand: 28.09.2021 08:29 Uhr Schröder will in Boston "Mindset des Gewinnens einbringen"

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kann "es kaum erwarten", bei den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA loszulegen. "Ich habe hier ein paar Mal in den Play-offs gespielt. Die Fans haben mich ausgebuht, hoffentlich feuern sie mich jetzt an", sagte der 28-Jährige beim Medientag der Celtics. Der gebürtige Braunschweiger war im Sommer von den L.A. Lakers nach Boston gewechselt. Einfluss auf den Wechsel habe auch Nationalmannschaftskollege Daniel Theis gehabt, der von 2017 bis 2021 bei den Celtics gespielt hat. "Er hat mir gesagt, dass es hier eine großartige Organisation und eine Siegermentalität gibt. Ich möchte mein Mindset des Gewinnens einbringen, das mache ich schon meine ganze Karriere lang." | 28.09.2021 08:26