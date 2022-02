Stand: 14.02.2022 13:18 Uhr Schröder will bei Basketball-EM für Nationalmannschaft spielen

NBA-Star Dennis Schröder (Braunschweig) will wieder für die Basketball-Nationalmannschaft spielen. Deutschlands derzeit bester Spieler kündigte am Montag seine Teilnahme an der Europameisterschaft vom 1. bis 18. September an, die unter anderem in Köln und Berlin stattfindet. Im vergangenen Sommer hatte Schröder bei den Olympischen Spielen in Tokio gefehlt, weil der Deutsche Basketball Bund trotz aller Bemühungen keinen Versicherungsschutz für den Aufbauspieler abschließen konnte. | 14.02.2022 13:18