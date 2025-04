Stand: 15.04.2025 13:52 Uhr Schröder vor NBA-Play-offs: "Betrachte mich als Veteranen"

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder spielt in den NBA-Play-offs mit den Detroit Pistons um die Meisterschaft und einen neuen Vertrag. "Ich betrachte mich jetzt als einen Veteranen. Ich bin 31 Jahre alt. Ich kann viel in dieses Team einbringen, indem ich dafür sorge, dass die jungen Spieler die richtigen Dinge tun und nicht die falschen. Und dass sie sich auch um die richtigen Dinge kümmern, um das Team besser zu machen", sagte der Braunschweiger, der mit seinem Team im ersten Duell der Entscheidungsrunde ab Sonnabend (Ortszeit) auf die favorisierten New York Knicks trifft. | 15.04.2025 13:53