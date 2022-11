Stand: 16.11.2022 14:03 Uhr Schröder vor Comeback: "Noch mehr Medaillen holen"

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) plant in den kommenden Jahren weitere große Erfolge mit dem DBB-Team. "Die EM-Bronzemedaille war zum Start nicht schlecht", sagte der 29 Jahre alte Guard der Los Angeles Lakers im Interview mit "SPOX". Mit Blick auf das Potential der Mannschaft müsse aber das Ziel sein, "in den nächsten Jahren noch mehr Medaillen zu holen." Zunächst steht für Schröder, der nach Daumen-OP wieder vollständig genesen ist, aber erst mal die eigene Karriere im Fokus: "Mein Ziel ist es, noch mal einen großen Vertrag zu unterschreiben. Dafür will ich jetzt in dieser Saison bei den Lakers allen noch mal zeigen, wer ich bin - als Spieler und als Mensch." | 16.11.2022 14:01