Stand: 19.12.2020 10:55 Uhr Schröder verpasst letzten Test vor NBA-Start

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) hat das letzte Testspiel vor dem Start in die NBA-Saison am kommenden Dienstag verpasst. Der Neuzugang der Los Angeles Lakers fehlte beim 114:113 gegen die Phoenix Suns infolge seiner leichten Knöchelverletzung zwei Tage zuvor. Die Boston Celtics um Daniel Theis (Salzgitter) starten mit einer Niederlage im letzten Test in die Saison. Beim 89:113 gegen die Brooklyn Nets kam Theis in knapp 22 Minuten auf fünf Punkte, neun Rebounds und zwei Vorlagen. | 19.12.2020 10:43