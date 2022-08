Stand: 20.08.2022 17:39 Uhr Schröder verpasst Supercup-Finale - Große Sorgen um Theis

Die deutschen Basketballer müssen im Finale des Supercups in Hamburg auf Kapitän Dennis Schröder (Braunschweig) verzichten. Der NBA-Profi war am Freitag beim 101:90 im Halbfinale gegen Tschechien umgeknickt und wird am Sonnabend (18.30 Uhr) im Endspiel gegen Serbien geschont. Ein Einsatz des Point Guards bei der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) ist aktuell nicht gefährdet. Zudem ist die EM-Teilnahme von Daniel Theis (Salzgitter) sehr fraglich. Der Center plagt sich mit Knieproblemen herum, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. | 20.08.2022 17:39