Stand: 24.02.2023 08:02 Uhr Schröder und die Lakers bezwingen NBA-Titelverteidiger

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch ihr zweites Spiel nach dem großen Kader-Umbau gewonnen und sich mit 124:111 gegen Titelverteidiger Golden State Warriors durchgesetzt. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder kam erneut von der Bank und lieferte eine gute Vorstellung. In seinen 27 Minuten verbuchte der gebürtige Braunschweiger 13 Punkte und 6 Vorlagen. Daniel Theis (Salzgitter) kam beim 138:142 der Indiana Pacers gegen seines Ex-Club Boston Celtics in 16 Minuten Spielzeit auf acht Zähler. | 24.02.2023 08:01