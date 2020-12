Stand: 01.12.2020 12:27 Uhr Schröder sieht sich bei den Lakers als Anführer

Dennis Schröder hat bei seinem neuen Club in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA viel vor. "Ich bin hier als Anführer, will Würfe kreieren und auch selbst treffen, um dem Team beim Gewinnen zu helfen", sagte der gebürtige Braunschweiger bei seiner Vorstellung als Neuzugang des aktuellen Meisters LA Lakers. Der 27-Jährige sieht sich als Starter auf der Point-Guard-Position. Superstar LeBron James, müsse dann nicht mehr "an so viel denken" und könne öfter einfach seine Vorlagen einnetzen, so Schröder. | 01.12.2020 12:25