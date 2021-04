Stand: 24.04.2021 10:23 Uhr Schröder nicht glücklich mit Terminplanung von NBA und Olympia

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) ist über die Terminplanung in der NBA mit Blick auf die Olympischen Spiele enttäuscht. "Schwierige Situation. Ich hätte mir das gewünscht, dass die das so gemacht hätten, dass ich die Finals spielen kann und trotzdem noch in der Lage bin, bei den Qualifiers zu spielen. Das tut schon weh", sagte der Profi der Los Angeles Lakers. "Es würde schon weh tun, wenn ich nicht spielen dürfte, weil wir natürlich eine Chance hätten bei dem größten Turnier zu competen und zu spielen." | 24.04.2021 10:30