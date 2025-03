Stand: 04.03.2025 08:51 Uhr Schröder mit Pistons in NBA auf Play-off-Kurs

Der Braunschweiger Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den nächsten Sieg eingefahren und die Chancen auf die direkte Qualifikation für die Play-offs vergrößert. Bei den Utah Jazz holten die Pistons ein 134:106, es war der zehnte Sieg im elften Spiel seit dem Wechsel von Nationalmannschafts-Kapitän Schröder. Besser in Form sind in der NBA nur die Cleveland Cavaliers an der Spitze der Eastern Conference. Die Pistons stehen auf Rang sechs, der zur direkten Teilnahme an den in knapp sechs Wochen beginnenden Playoffs berechtigt. | 04.03.2025 08:49