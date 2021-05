Stand: 20.05.2021 09:48 Uhr Schröder mit Los Angeles Lakers in der NBA-Endrunde

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr erstes Spiel im Play-In-Turnier gewonnen und ziehen dadurch in die Endrunde der NBA ein. In der Vorqualifikation setzte sich der Meister mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durch. Schröder erwischte indes nicht seinen besten Tag. Der Braunschweiger traf nur drei seiner 14 Versuche und saß in der Schlussphase auf der Bank. In der ersten Play-off-Runde treffen die Lakers auf die Phoenix Suns. | 20.05.2021 09:00