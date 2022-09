Stand: 02.09.2022 08:13 Uhr Schröder mahnt nach Traumstart für Basketball-Nationalmannschaft

Deutschlands Basketballer sind erfolgreich in die EM gestartet. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Donnerstag in Köln sein Auftaktspiel gegen Mitfavorit Frankreich 76:63 (38:31). Am Sonnabend trifft die deutsche Mannschaft auf Bosnien-Herzegowina, das in seiner ersten Partie Ungarn 95:85 (45:46) besiegte. Gegen die Franzosen war Johannes Thiemann mit 14 Punkten bester Werfer. Schröder kam auf elf Zähler und bremste die Euphorie: "Wir haben jetzt noch vier Spiele zu gehen. Darauf müssen wir uns konzentrieren." | 02.09.2022 08:01