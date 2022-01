Stand: 18.01.2022 08:48 Uhr Schröder glänzt bei Bostons Sieg gegen New Orleans in NBA

Auch dank eines gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Boston Celtics in der NBA einen 18-Punkte-Rückstand noch aufgeholt und gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig kam beim 104:92 auf 23 Punkte, fünf Rebounds und den Spiel-Bestwert von neun Vorlagen. "Es war ein frühes Spiel und wir sind nicht auf dem richtigen Weg rausgekommen", sagte Schröder zu der Partie, die am Montagnachmittag Ortszeit begonnen hatte. | 18.01.2022 08:00