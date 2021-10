Stand: 25.10.2021 08:57 Uhr Schröder gewinnt NBA-Duell mit Theis

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den ersten Saisonsieg mit den Boston Celtics eingefahren. Schröder behielt im deutschen Duell bei Daniel Theis (Salzgitter) und den Houston Rockets mit 107:97 die Oberhand. Der Braunschweiger, der anstelle des verletzten Jaylen Brown in der Startformation stand, legte in rund 33 Minuten Spielzeit 18 Punkte auf. Theis begann ebenfalls und erzielte in knapp 23 Minuten sechs Punkte. | 25.10.2021 08:56